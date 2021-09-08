Александр Емельяненко объяснил, почему брат Фёдор так и не попал в UFC
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему его брат, легендарный боец MMA Фёдор Емельяненко, так и не стал бойцом UFC. По словам Александра, Фёдор испугался уровня соперников.
«Никаких обязательств не было. Просто он не хотел лезть в UFC, так как были очень серьёзные соперники. У него была стопроцентная возможность проиграть там. Как это случилось в бою с Вердумом (в 2010 году. — Прим. «Чемпионата»). Вышел такой самоуверенный — и попался на треугольник, постучал.
Просто не хотел в UFC. Там ему деньги хорошие предлагали, деньгами «убивали» его. Не знаю, почему он отказался. Просто не знаю… Страх», — рассказал Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
08:50
-
08:31
-
08:03
-
05:17
-
00:07
- 7 сентября 2021
-
22:44
-
21:25
-
20:37
-
19:09
-
18:08
-
16:00
-
15:05
-
14:01
-
13:00
-
12:04
-
11:04
-
10:01
-
09:10
-
08:31
-
08:04
-
00:51
- 6 сентября 2021
-
23:32
-
22:06
-
20:47
-
20:02
-
18:52
-
17:41
-
16:29
-
16:01
-
15:34
-
15:31
-
15:01
-
14:31
-
14:03
-
13:00
Партнерский контент