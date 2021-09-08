Александр Емельяненко объяснил, почему брат Фёдор так и не попал в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему его брат, легендарный боец MMA Фёдор Емельяненко, так и не стал бойцом UFC. По словам Александра, Фёдор испугался уровня соперников.

«Никаких обязательств не было. Просто он не хотел лезть в UFC, так как были очень серьёзные соперники. У него была стопроцентная возможность проиграть там. Как это случилось в бою с Вердумом (в 2010 году. — Прим. «Чемпионата»). Вышел такой самоуверенный — и попался на треугольник, постучал.

Просто не хотел в UFC. Там ему деньги хорошие предлагали, деньгами «убивали» его. Не знаю, почему он отказался. Просто не знаю… Страх», — рассказал Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.