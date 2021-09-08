А. Емельяненко отреагировал на критику в адрес Моргенштерна

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал критику в адрес известного рэпера Моргенштерна.

Моргенштерна, в частности, не раз критиковал другой боец MMA Александр Шлеменко. По мнению Шлеменко, музыкант исповедует ложные ценности.

«На Моргенштерна накинулись из-за чего-то, а дело в том, что если взять любого рэп-исполнителя, того же Басту, то их за песни одни можно сажать, прикрывать. Пропаганда наркотиков, пропаганда всего на свете. Но почему-то здесь одного Моргенштерна выбрали крайним и всем сообществом навалились на него.

У нас родители всё спихивают на учителей, на ещё кого-то, а сами приходят домой: «Я устал, я после работы. Я посижу, ничего делать не буду». А что ребёнку делать? Вот он и занимается самовоспитанием», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.