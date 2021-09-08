Усман: за последние 10 лет я провёл больше времени в тренажёрном зале, чем в своей постели

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман разместил новый пост в своём «инстаграме», где в шуточной манере рассказал о тренировках, которые он провёл за последние десять лет.
«За последнее десятилетие я провёл гораздо больше времени в тренажёрном зале, чем в своей собственной постели», — написал Усман.
Фотографию можно посмотреть на странице Камару Усмана в «Инстаграме».
Напомним, что в конце августа стал известен список всех основных боёв турнира UFC 268, который пройдёт 7 ноября в Нью-Йорке. Камару Усман проведёт поединок с американским бойцом UFC в полусреднем весе Колби Ковингтоном. Отметим, что ранее Усман недонократно заявлял, что он не хочет в следующем бою драться с Колби. По словам менеджера Усмана Али Абдель-Азиза, его клиент желал получить поединок с Майклом Кьезой, который на данный момент занимает седьмое место в рейтинге.
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