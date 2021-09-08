Суд объявил приговор бойцу MMA Максу Топору, который заступился за девушек и устроил драку
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Российского бойца смешанных единоборств Максима Щербакова, известного под прозвищем Макс Топор, приговорили к трём годам условно. Такой вердикт по делу о драке, которая произошла два года назад, вынес Хамовнический суд Москвы. Об этом информирует телеканал «360», ссылаясь на слова адвоката спортсмена Андрея Алекшина.
Конфликт произошёл в мае 2019 года. Топор решил заступиться в магазине за девушек, к которым приставали двое мужчин. Но суд посчитал, что он избил одного из оппонентов. В январе 2020 года Щербакова признали виновным и приговорили к двум годам колонии-поселения. Однако в апреле Московский городской суд отменил приговор в связи с нарушением права на защиту. Дело повторно рассмотрели.
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