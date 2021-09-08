Футболист «Легион-Динамо»: Хабиб Нурмагомедов должен выйти на поле в матче Кубка России

Игрок футбольного клуба «Легион-Динамо» (Махачкала) Хабиль Нурахмедов рассказал, как обстоят дела с возможным подписанием контракта с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ранее президент клуба Шамиль Лахиялов объявил, что предложил Нурмагомедову контракт, боец пока не поставил подпись.

«Да, вроде его хотят заявить на игру с «Уфой» в рамках Кубка России. Он должен выйти на поле (улыбается).

Плюс – это то, что в команде игрок мирового класса, думаю, этим всё сказано (улыбается). Кстати, он в футбол играет очень хорошо. И думаю, что соперник близко к нему не подойдёт (улыбается).

Тренировок с командой ещё не было. Хабиб на пресс-конференции сказал, что у него сейчас лишний вес, ему где-то 5 кг нужно скинуть. Но время ещё есть, ведутся разговоры», — приводит слова Нурахмедова Azerisport.

Матч Кубка России «Легион-Динамо» — «Уфа» состоится 22 сентября.