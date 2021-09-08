Хорхе Масвидаль пообещал разбить «диснеевские лица» братьев Пол

Известный боец ММА Хорхе Масвидаль выразил готовность подраться с братьями Джейком и Логаном Полом. Знаменитые блогеры сейчас активно занимаются боксом, победив несколько бывших бойцов из UFC.



«Я собираюсь побить всех Полов. Если мне положат разумные деньги, я, конечно, немного разобью эти «диснеевские лица». Без разницы, Джейк это будет, Пол или кто-то ещё. Я дрался с мужчинами, которые тренировались с 7-8 лет, поэтому выйти в ринг с такими ребятами, как братья Пол, — лёгкий бонус для меня. Кто вообще этот мальчик Джейк? Он думает, что мы друзья, раз я дал ему несколько советов перед боем с Аскреном. Я дам ему то, чего он хочет. Только после этого он будет очень грустным», — приводит слова Масвидаля ESPN.

Новость по теме «Отправьте его на Кубу». Масвидаль раскритиковал легенду НФЛ за поддержку режима Кастро