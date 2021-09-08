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Тилл закончился и аморальный удар Раунтри. Всё это — в новом подкасте «Чемпионата»

Тилл закончился и аморальный удар Раунтри. Всё это — в новом подкасте «Чемпионата»
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26 эпизод MMA подкаста «Больше не говори такие вещи» будет нестандартным. Мы не только решили выпустить его пораньше, он ещё и в два раза короче обычного. О — обстоятельства. Но остальное осталось неизменным: все злободневные ММА-темы — на нашем столе переговоров. Багдасарян, Володин, «Чемпионат подкаст» — поехали!

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ТАЙМКОДЫ:

0:00 – Привет! У нас беспрецедентная акция: меньше двух часов подкаста «Больше не говори такие вещи»!
0:35 – В чём разница между облик-киком и сайдкиком в колено? Стоит ли их запрещать?
11:35 – Даррен Тилл уже не топ? Что ему делать дальше?
20:40 – Британец порвал кресты за 10 недель до боя. Не лучше ли было сняться?
24:40 – Брансон или Каннонье: кто вырвет следующий титульник?
30:53 – Бой вечера снова выбрали несправедливо?
33:25 – Том Аспиналл впечатляет. Каков его реальный потенциал?
40:22 – Что ждёт Пэдди Пимблетта? Кассовая звезда или переоценённый выскочка?
50:29 – Удивительное поражение Бадра Хари. Он может завершить карьеру?
52:36 – Алекс Перейра приходит в UFC. Кто это такой и что его ждёт?
58:14 – Белфорт готовился драться с де ла Хойей, но теперь выйдет против Холифилда. Какие тут расклады?
01:07:29 – Отвечаем на вопросы подписчиков.
01:31:49 – У нас всё. А с вас, как всегда, лайки, подписки и фидбэк. И не забывайте следить за нами в соцсетях (все ссылки есть в описании).

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