Тилл закончился и аморальный удар Раунтри. Всё это — в новом подкасте «Чемпионата»

26 эпизод MMA подкаста «Больше не говори такие вещи» будет нестандартным. Мы не только решили выпустить его пораньше, он ещё и в два раза короче обычного. О — обстоятельства. Но остальное осталось неизменным: все злободневные ММА-темы — на нашем столе переговоров. Багдасарян, Володин, «Чемпионат подкаст» — поехали!



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ТАЙМКОДЫ:



0:00 – Привет! У нас беспрецедентная акция: меньше двух часов подкаста «Больше не говори такие вещи»!

0:35 – В чём разница между облик-киком и сайдкиком в колено? Стоит ли их запрещать?

11:35 – Даррен Тилл уже не топ? Что ему делать дальше?

20:40 – Британец порвал кресты за 10 недель до боя. Не лучше ли было сняться?

24:40 – Брансон или Каннонье: кто вырвет следующий титульник?

30:53 – Бой вечера снова выбрали несправедливо?

33:25 – Том Аспиналл впечатляет. Каков его реальный потенциал?

40:22 – Что ждёт Пэдди Пимблетта? Кассовая звезда или переоценённый выскочка?

50:29 – Удивительное поражение Бадра Хари. Он может завершить карьеру?

52:36 – Алекс Перейра приходит в UFC. Кто это такой и что его ждёт?

58:14 – Белфорт готовился драться с де ла Хойей, но теперь выйдет против Холифилда. Какие тут расклады?

01:07:29 – Отвечаем на вопросы подписчиков.

01:31:49 – У нас всё. А с вас, как всегда, лайки, подписки и фидбэк. И не забывайте следить за нами в соцсетях (все ссылки есть в описании).