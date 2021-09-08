Белфорт — про бой с Холифилдом: будь ему хоть 100 лет — это всё тот же Эвандер
Поделиться
Экс-боец UFC Витор Белфорт поделился ожиданиями от поединка по правилам бокса с Эвандером Холифилдом. Восьмираундовый бой между 44-летним Белфортом и 58-летним Холифилдом состоится в ночь на 12 сентября во Флориде.
«Холифилд по-прежнему Real Deal, вне зависимости от возраста. Мне всё равно, будь ему хоть 100 лет — это всё тот же Эвандер Холифилд. Это легендарный боец, который по-прежнему опасен в ринге. Я с нетерпением жду нашего поединка.
Но хочу отметить, что по-прежнему жду боя с Оскаром де ла Хойей. Ты мне нужен, приятель. Нам обязательно нужно подраться», — рассказал Белфорт в интервью ММАJunkie.
Холифилд изначально должен был подраться с Майком Тайсоном, но бой сорвался по вине Железного Майка.
Комментарии
- 9 сентября 2021
-
00:28
- 8 сентября 2021
-
23:51
-
23:11
-
22:10
-
21:35
-
21:19
-
20:45
-
19:55
-
19:40
-
17:07
-
16:00
-
15:45
-
15:25
-
14:56
-
14:44
-
14:28
-
14:06
-
13:33
-
13:28
-
12:24
-
12:19
-
11:50
-
11:07
-
11:00
-
10:36
-
10:17
-
10:01
-
09:46
-
09:37
-
08:50
-
08:31
-
08:03
-
05:17
-
00:07
- 7 сентября 2021
-
22:44
Партнерский контент