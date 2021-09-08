Белфорт — про бой с Холифилдом: будь ему хоть 100 лет — это всё тот же Эвандер

Экс-боец UFC Витор Белфорт поделился ожиданиями от поединка по правилам бокса с Эвандером Холифилдом. Восьмираундовый бой между 44-летним Белфортом и 58-летним Холифилдом состоится в ночь на 12 сентября во Флориде.



«Холифилд по-прежнему Real Deal, вне зависимости от возраста. Мне всё равно, будь ему хоть 100 лет — это всё тот же Эвандер Холифилд. Это легендарный боец, который по-прежнему опасен в ринге. Я с нетерпением жду нашего поединка.



Но хочу отметить, что по-прежнему жду боя с Оскаром де ла Хойей. Ты мне нужен, приятель. Нам обязательно нужно подраться», — рассказал Белфорт в интервью ММАJunkie.



Холифилд изначально должен был подраться с Майком Тайсоном, но бой сорвался по вине Железного Майка.