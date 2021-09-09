Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд поделился ожиданиями от поединка с Витором Белфортом.
«Когда де ла Хойя заразился коронавирусом, меня попросили подраться с Витором Белфотом. Я тренируюсь. Как я говорю молодым боксёрам, если вы всё делаете правильно, то это сработает на вас. Для старичков это правило тоже работает. Бокс — игра, так что я знаю, как подготовиться к Белфорту. Я уверен, что если буду играть по его правилам, то у меня возникнут проблемы. Но я собираюсь затянуть его в свою игру, так что он попадёт в неприятности.
Я тренировался два года, потому что мы обсуждали бои с другими боксёрами. Я в хорошей форме и не терял её. Не скажу, что я сильно скучал по этому, но люди всегда спрашивали насчет нашего боя с Майком Тайсоном. Мне предлагали так много денег, что я точно был готов выйти против человека, которого уже побеждал. Мне кажется, что я в полном порядке, но это итог двух лет тренировок», — приводит слова Холифилда MMAFighting.
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