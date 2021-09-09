А. Емельяненко назвал лучшего тяжеловеса в истории MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что его брат Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, — лучший тяжеловес в истории MMA. Братья Емельяненко не поддерживают отношений на протяжении многих лет. Периодически они обмениваются публичными выпадами.

«Самый лучший тяжеловес для меня? Это признано, и за всё время ещё никто лучше не стал. Конечно же, это мой старший брат Фёдор. Он очень долго шёл без поражений, очень много побил хороших, именитых бойцов. То есть это лучший боец. И из Pride он ушёл чемпионом, когда его закрыли. Лучше я пока не вижу», — рассказал Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.