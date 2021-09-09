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Дана Уайт: каждый журналист, который говорит о зарплате бойцов — мешок с дерьмом

Дана Уайт: каждый журналист, который говорит о зарплате бойцов — мешок с дерьмом
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Президент UFC Дана Уайт жёстко раскритиковал журналистов, заявляющих о том, что бойцам промоушена платят недостаточно хорошо.

«У нас полно мерзавцев, которые ничего не знают о бизнесе и говорят бойцам, что им недоплачивают, что они достойны большего. Это происходит буквально каждый день. Каждый журналист, который говорит о зарплате бойцов — мешок с дерьмом. Они делают это для того, чтобы привлечь к себе внимание, и ничего не смыслят в бизнесе и том, как это работает. Они просто ведут свою игру, но мне наплевать», — приводит слова Даны Уайта BJPenn.

Ранее сразу несколько бойцов потребовали у Уайта прибавки к гонорарам. В их числе оказались Джон Джонс, Пауло Коста, Фрэнсис Нганну и Джаред Каннонье.

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