Дана Уайт: каждый журналист, который говорит о зарплате бойцов — мешок с дерьмом

Президент UFC Дана Уайт жёстко раскритиковал журналистов, заявляющих о том, что бойцам промоушена платят недостаточно хорошо.



«У нас полно мерзавцев, которые ничего не знают о бизнесе и говорят бойцам, что им недоплачивают, что они достойны большего. Это происходит буквально каждый день. Каждый журналист, который говорит о зарплате бойцов — мешок с дерьмом. Они делают это для того, чтобы привлечь к себе внимание, и ничего не смыслят в бизнесе и том, как это работает. Они просто ведут свою игру, но мне наплевать», — приводит слова Даны Уайта BJPenn.



Ранее сразу несколько бойцов потребовали у Уайта прибавки к гонорарам. В их числе оказались Джон Джонс, Пауло Коста, Фрэнсис Нганну и Джаред Каннонье.