Адесанья: если вам повстречаюсь я — бегите! Фредди Крюгер ищет, кого бы поколотить

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья разместил новый пост на своей странице в «Твиттере».
«Следуйте за мечтой. Но если вам повстречаюсь я — бегите! Фредди Крюгер ищет, кого бы поколотить», — написал Исраэль.
Фото можно посмотреть на странице Исраэля Адесаньи в «Твиттере».
Напомним, Адесанья выступил в главном поединке турнира UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США), где его соперником был Марвин Веттори. По итогам пяти раундов Исраэль одержал победу единогласным решением судей. Это была уже третья успешная защита Адесаньи в среднем весе. После схватки он заявил, что в следующем бою намерен встретиться с Робертом Уиттакером. В настоящее время в активе Исраэля 21 победа и одно поражение.
Ранее известный боец UFC Дерек Брансон поделился мнением о своём возможном поединке с Адесаньей.
- 10 сентября 2021
-
12:47
-
12:39
-
11:52
-
11:39
-
10:50
-
10:32
-
10:12
-
09:50
-
09:32
-
09:20
-
08:32
-
00:31
- 9 сентября 2021
-
23:28
-
22:16
-
21:39
-
20:37
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
18:44
-
18:09
-
16:36
-
16:05
-
15:01
-
15:00
-
13:53
-
13:41
-
12:54
-
12:20
-
12:00
-
11:54
-
11:01
-
10:50
-
09:52
-
09:40