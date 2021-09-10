Адесанья: если вам повстречаюсь я — бегите! Фредди Крюгер ищет, кого бы поколотить

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья разместил новый пост на своей странице в «Твиттере».

«Следуйте за мечтой. Но если вам повстречаюсь я — бегите! Фредди Крюгер ищет, кого бы поколотить», — написал Исраэль.

Фото можно посмотреть на странице Исраэля Адесаньи в «Твиттере».

Напомним, Адесанья выступил в главном поединке турнира UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США), где его соперником был Марвин Веттори. По итогам пяти раундов Исраэль одержал победу единогласным решением судей. Это была уже третья успешная защита Адесаньи в среднем весе. После схватки он заявил, что в следующем бою намерен встретиться с Робертом Уиттакером. В настоящее время в активе Исраэля 21 победа и одно поражение.

Ранее известный боец UFC Дерек Брансон поделился мнением о своём возможном поединке с Адесаньей.