Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья: если вам повстречаюсь я — бегите! Фредди Крюгер ищет, кого бы поколотить

Адесанья: если вам повстречаюсь я — бегите! Фредди Крюгер ищет, кого бы поколотить
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья разместил новый пост на своей странице в «Твиттере».

«Следуйте за мечтой. Но если вам повстречаюсь я — бегите! Фредди Крюгер ищет, кого бы поколотить», — написал Исраэль.

Фото можно посмотреть на странице Исраэля Адесаньи в «Твиттере».

Напомним, Адесанья выступил в главном поединке турнира UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США), где его соперником был Марвин Веттори. По итогам пяти раундов Исраэль одержал победу единогласным решением судей. Это была уже третья успешная защита Адесаньи в среднем весе. После схватки он заявил, что в следующем бою намерен встретиться с Робертом Уиттакером. В настоящее время в активе Исраэля 21 победа и одно поражение.

Ранее известный боец UFC Дерек Брансон поделился мнением о своём возможном поединке с Адесаньей.

Новость по теме
Брансон: я выиграю у Адесаньи 10 боёв из 10, можете ставить на меня дом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021