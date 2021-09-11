Российский боксёр Устинов проиграл нокаутом украинцу Сиренко в 1-м раунде титульного боя
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Российский боксёр Александр Устинов потерпел поражение в титульном бою с представителем Украины Владиславом Сиренко. Поединок состоялся 10 сентября в столице Франции, Париже, и был остановлен уже в первом раунде.
За счёт победы над Устиновым украинский спортсмен защитил титул чемпиона по версии WBC Asia.
В активе 44-летнего Устинова 36 побед, из которых 27 были одержаны нокаутами, пять поражений, а также одна ничья.
26-летний Сиренко побеждал во всех 18 поединках на профессиональном ринге. Отметим, что его тренером является бывший наставник экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, американец Джеймс Али Башир.
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