Холифилд: судья слишком рано остановил бой с Белфортом. Теперь я хочу драться с Тайсоном

Знаменитый боксёр Эвандер Холифилд прокомментировал своё поражение в поединке по правилам бокса с экс-бойцом UFC Витором Белфортом. 58-летний Холифилд проиграл техническим нокаутом уже в первом раунде.



«Думаю, это была очень плохая остановка. Судья поторопился остановить бой. Допускаю, что у Белфорта может быть неплохое будущее в боксе. Я уже не готов двигаться в ринге так быстро, как раньше: я позволил Витору слишком приблизиться к себе. Хочу теперь встретиться с Майком Тайсоном», — рассказал Холифилд после боя.



Изначально Эвандер должен был подраться с Тайсоном, а Белфорт — с Оскаром де ла Хойей. Поединок с Тайсоном сорвался из-за организационных проблем, а де ла Хойя угодил в больницу с коронавирусом.