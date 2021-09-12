Хабиб Нурмагомедов назвал «Ди Марию» российского футбола

Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил футбольный матч московского «Динамо» и «Нижнего Новгорода» (1:2). Спортсмен высоко оценил игру динамовского полузащитника Дениса Макарова.



«Запомните его. Это Ди Мария нашего футбола», — написал Хабиб в своём «инстаграме».



Бывший полузащитник «Рубина» Денис Макаров летом подписал контракт с московским «Динамо». Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее в сезоне Денис провёл четыре матча в РПЛ и результативными действиями не отметился.