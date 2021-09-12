«Что за легенда всё-таки». Хабиб — о первом матче Криштиану после возвращения в «МЮ»

Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал первый матч Криштиану Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Португальский нападающий сделал дубль в игре с «Ньюкаслом» (4:1).



«Это что за легенда всё-таки», — подписал Хабиб фото Криштиану с матча.



В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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