Хабиб Нурмагомедов отреагировал на хет-трик Карима Бензема в матче «Реал» — «Сельта»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на игру нападающего «Реала» Карима Бензема в матче Примеры с «Сельтой». Бензема сделал хет-трик, «Реал» победил со счётом 5:2.
«Я вижу тебя», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Счёт матча был открыт на 4-й минуте встречи. Нападающий «Сельты» Санти Мина вывел свою команду вперёд с передачи Яго Аспаса. На 24-й минуте матча нападающий «сливочных» Карим Бензема сравнял счёт. Ему ассистировал Федерико Вальверде. На 31-й минуте встречи игрок «Сельты» Франко Серви снова вывел гостей вперёд. Сразу после перерыва Бензема забил второй гол в матче и установил равенство на табло. На 54-й минуте матча Винисиус Жуниор с передачи Бензема забил гол и вывел мадридский «Реал» вперёд. На 66-й минуте встречи в игру вступил новичок «сливочных» Эдуарду Камавинга. К тому моменту мадридский «Реал» обыгрывал «Сельту» со счётом 3:2. Уже на 72-й минуте матча нанёс результативный удар по воротам Матиаса Дитуро. Мяч стал первым для Камавинга в футболке «Реала». На 87-й минуте Бензема реализовал пенальти в ворота «Сельты».
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