Подписчики остались в недоумении от поста Хабиба о «затыкании» соперников с фото Порье

Подписчики отреагировали на пост в «Инстаграме» от экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов написал: «А потом приходит время — и затыкаешь соперников, в прямом смысле этого слова». Хабиб прикрепил этот текст к фотографиям с боя с Дастином Порье.

Вот что написали подписчики в комментариях^

«Дастин о тебе с уважением всегда отзывался».

«А Дастин же ничего и не говорил лишнего».

«Непонятный пост, конечно. Почему на фотках именно тот, кто больше всего из твоей оппозиции заслуживает уважения?»

«Дастин достойный боец, в отличие от многих других...»

«Вроде у вас хорошие отношения были после боя. Что случилось?»

«Зачем ты так?»

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.