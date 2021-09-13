Подписчики остались в недоумении от поста Хабиба о «затыкании» соперников с фото Порье
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Подписчики отреагировали на пост в «Инстаграме» от экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Нурмагомедов написал: «А потом приходит время — и затыкаешь соперников, в прямом смысле этого слова». Хабиб прикрепил этот текст к фотографиям с боя с Дастином Порье.
Вот что написали подписчики в комментариях^
«Дастин о тебе с уважением всегда отзывался».
«А Дастин же ничего и не говорил лишнего».
«Непонятный пост, конечно. Почему на фотках именно тот, кто больше всего из твоей оппозиции заслуживает уважения?»
«Дастин достойный боец, в отличие от многих других...»
«Вроде у вас хорошие отношения были после боя. Что случилось?»
«Зачем ты так?»
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
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