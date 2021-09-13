Менеджер Нурмагомедова назвал самого недооценённого бойца UFC
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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Ислам Махачев, по его мнению, является самым недооценённым бойцом UFC. По словам Абдель-Азиза, Махачев, выступающий в лёгком дивизионе, настолько силён, что мог бы побеждать и средневесов.
«Ислам Махачев — самый недооценённый боец в UFC. Уверен, он в состоянии победить многих средневесов», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере».
Следующим соперником Ислама Махачева станет бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос. Бой Махачев — дос Аньос состоится на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября. Ислам занимает пятое место в рейтинге легковесов UFC, Рафаэль — седьмое.
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