Менеджер Нурмагомедова назвал самого недооценённого бойца UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Ислам Махачев, по его мнению, является самым недооценённым бойцом UFC. По словам Абдель-Азиза, Махачев, выступающий в лёгком дивизионе, настолько силён, что мог бы побеждать и средневесов.

«Ислам Махачев — самый недооценённый боец в UFC. Уверен, он в состоянии победить многих средневесов», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере».

Следующим соперником Ислама Махачева станет бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос. Бой Махачев — дос Аньос состоится на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября. Ислам занимает пятое место в рейтинге легковесов UFC, Рафаэль — седьмое.

