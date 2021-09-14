А. Емельяненко снялся в YouTube-шоу «Что было дальше?»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял участие в популярном шоу, выходящем в YouTube, под названием «Что было дальше?» Выпуск с Емельяненко должен быть опубликован перед его боем с Артёмом Тарасовым, запланированным на 18 сентября.
«Интересно, как получится. Так посидели вроде, посмеялись, всем понравилось, все остались довольны. Гляну, когда выложат.
Ведущие? Нормальные были, сдержанные. Я думал, что всё будет намного жёстче и серьёзнее, но всё прошло культурно», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».
Концепция шоу заключается в том, что гость рассказывает историю из жизни, останавливаясь на кульминационном моменте. Постоянные участники пытаются угадать концовку, сопровождая беседу шутками и подколами в адрес гостя.
- 14 сентября 2021
-
16:04
-
15:12
-
14:37
-
13:06
-
12:10
-
11:01
-
10:13
-
09:23
-
08:37
-
00:59
- 13 сентября 2021
-
23:01
-
21:50
-
20:48
-
19:57
-
18:47
-
17:56
-
15:52
-
15:00
-
14:09
-
13:01
-
12:02
-
11:03
-
10:21
-
09:49
-
08:54
-
08:49
-
08:44
-
08:32
-
07:32
- 12 сентября 2021
-
23:42
-
22:44
-
21:31
-
20:51
-
20:15
-
19:55