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А. Емельяненко снялся в YouTube-шоу «Что было дальше?»

А. Емельяненко снялся в YouTube-шоу «Что было дальше?»
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял участие в популярном шоу, выходящем в YouTube, под названием «Что было дальше?» Выпуск с Емельяненко должен быть опубликован перед его боем с Артёмом Тарасовым, запланированным на 18 сентября.

«Интересно, как получится. Так посидели вроде, посмеялись, всем понравилось, все остались довольны. Гляну, когда выложат.

Ведущие? Нормальные были, сдержанные. Я думал, что всё будет намного жёстче и серьёзнее, но всё прошло культурно», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

Концепция шоу заключается в том, что гость рассказывает историю из жизни, останавливаясь на кульминационном моменте. Постоянные участники пытаются угадать концовку, сопровождая беседу шутками и подколами в адрес гостя.

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