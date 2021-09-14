«Вообще-то мировая новость». Тактаров — о победе Медведева на US Open

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева, которую он одержал в финале US Open – 2021, одолев первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.
«Вообще-то мировая новость», — подписал Тактаров соответствующее фото в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/olegtaktarov_official/
Медведев помешал Джоковичу добиться исторического достижения. В случае победы на US Open — 2021 Новак собрал бы календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.
54-летний Олег Тактаров дебютировал в смешанных единоборствах в 1993 году. Последний поединок он провёл в апреле 2008 года. Всего на его счету 24 боя в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, ещё два поединка завершились вничью. 50-летний Джефф Монсон дебютировал в смешанных единоборствах в 1997 году. Последний поединок он провёл в октябре 2016 года. Всего на его счету 88 боёв в MMA, в которых он одержал 61 победу и потерпел 26 поражений, ещё один поединок завершился вничью.
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