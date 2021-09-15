Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян рассказал, как прийти к успеху

Пётр Ян рассказал, как прийти к успеху
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян у себя в «инстаграме» дал совет тем, кто желает прийти к успеху.

«Возьмите идею. Сделайте её идеей всей своей жизни — думайте о ней, мечтайте о ней, живите этой идеей. Пусть мозг, мускулы, нервы, каждая часть вашего тела будет полна этой идеей. Просто оставьте все остальные идеи в стороне. Это путь к успеху», — написал Пётр.

Фотографию можно посмотреть на странице Петра Яна в «Инстаграме».

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

Новость по теме
Стерлинг заступился за Петра Яна в соцсетях
«Советую Петру меньше отвлекаться». Однажды Ян не послушал Хабиба и проиграл «Советую Петру меньше отвлекаться». Однажды Ян не послушал Хабиба и проиграл
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021