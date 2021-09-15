Пётр Ян рассказал, как прийти к успеху

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян у себя в «инстаграме» дал совет тем, кто желает прийти к успеху.



«Возьмите идею. Сделайте её идеей всей своей жизни — думайте о ней, мечтайте о ней, живите этой идеей. Пусть мозг, мускулы, нервы, каждая часть вашего тела будет полна этой идеей. Просто оставьте все остальные идеи в стороне. Это путь к успеху», — написал Пётр.

Фотографию можно посмотреть на странице Петра Яна в «Инстаграме».

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.