Российский боец UFC заподозрил договорной характер боя А. Емельяненко — Тарасов

Российский боец UFC Шамиль Гамзатов предположил, что боксёрский поединок бойца MMA Александра Емельяненко и блогера Артёма Тарасова может оказаться договорным. Бой Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября.

«Если Емельяненко набрал хотя бы 20 процентов своей формы, он должен нокаутировать Тарасова одним джебом. Он должен вынести его одним лёгким попаданием, если не будет договорняка или какой-то ерунды. Тарасов же весит 70-80 кг, он не в свою категорию влез. Не вижу, как Артём сможет выиграть у Александра.

Мне кажется, что будет какой-то договорняк, хотя Тарасов с Дациком нормально дрался, в полную силу. Но там какие-то правила непонятные были. Там Дацик проиграл дисквалификацией из-за того, что Тарасов обе руки сломал. Мне кажется, что здесь тоже самое может быть. Но вообще, учитывая навыки Александра, ему нужно попасть одним джебом, и будет нокаут», — цитирует Гамзатова Metaratings.