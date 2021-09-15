Майрбек Хасиев: не считаю Хабиба величайшим бойцом

Основатель лиги смешанных единоборств ACA Майрбек Хасиев поделился мнением о бывшем чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.

«У каждого есть своё понимание величайшего бойца или боксёра. Например, я не считаю Мухаммеда Али величайшим боксёром, но считаю его великим человеком. Лучшим боксёром я всегда считал Формана. И если у меня есть своё мнение, это не значит, что оно правильное.

Мне уже задавали вопрос про Хабиба. Я отвечал, что не считаю Хабиба величайшим бойцом. Если говорить про лёгкий вес, я пересмотрю бои, но точно не считаю величайшим легковесом Конора Макгрегора.

Как человек Хабиб — хороший парень, хороший мусульманин. Ничего против него не имею», – передаёт слова Хасиева корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.