Блогер Джейк Пол отказался от реванша с Тайроном Вудли.

«Этот парень не сдержал слово, он не сделал тату. Если бы на следующий день или через несколько дней после боя он сел к тату-мастеру и залил это видео в „Инстаграм“, то набрал бы десятки миллионов просмотров. Но теперь он говорит, что не будет делать тату, пока я не подпишу контракт на реванш. Это было даже не пари. Это была татуировка проигравшего, так что он просто глупо разыгрывает свои карты.



Я многому научился и легко справился с боем. Не получил урона, кроме одного небольшого удара, но это бокс. Я хотел испытать себя, получил результат, и я им доволен», — приводит слова Джейка Пола MMAFighting.



Напомним, в конце августа состоялся боксёрский поединок между 24-летним популярным блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей.



Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.



Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.