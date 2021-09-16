Блогер Джейк Пол отказался от реванша с Тайроном Вудли.
«Этот парень не сдержал слово, он не сделал тату. Если бы на следующий день или через несколько дней после боя он сел к тату-мастеру и залил это видео в „Инстаграм“, то набрал бы десятки миллионов просмотров. Но теперь он говорит, что не будет делать тату, пока я не подпишу контракт на реванш. Это было даже не пари. Это была татуировка проигравшего, так что он просто глупо разыгрывает свои карты.
Я многому научился и легко справился с боем. Не получил урона, кроме одного небольшого удара, но это бокс. Я хотел испытать себя, получил результат, и я им доволен», — приводит слова Джейка Пола MMAFighting.
Напомним, в конце августа состоялся боксёрский поединок между 24-летним популярным блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей.
Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.
Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.
- 16 сентября 2021
-
00:44
- 15 сентября 2021
-
23:50
-
22:41
-
20:53
-
20:00
-
19:26
-
19:01
-
18:50
-
17:51
-
16:08
-
16:02
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
12:01
-
11:34
-
11:08
-
10:01
-
09:34
-
09:29
-
09:15
-
08:36
-
05:44
-
05:34
-
01:01
-
00:50
- 14 сентября 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:32
-
20:39
-
19:50
-
18:58
-
18:08
-
16:04
-
15:12