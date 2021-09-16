Магомед Исмаилов: я хочу завязать с MMA. Я устал

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов признался, что его посещают мысли о завершении карьеры в MMA.

«Я постоянно завязываю с карьерой и не отвожу себе на это время. Я давно говорил, что со спортом завяжу в 35 лет. Мне сейчас 35. Достаточно долгое время существуют определённые причины, по которым я, так скажем, пакую чемоданы. Я хочу завязать с ММА — я устал. Хотя я вот сейчас подумал и понял, что не устал. Проведу этот бой (с Владимиром Минеевым. — Прим. «Чемпионата») и уже после него по-другому себя чувствовать буду.

Эти слова я говорю из-за тяжёлого тренировочного процесса. А так ещё будет много интересных противостояний, но я уже года четыре планирую завязать. Не всегда всё так просто», — приводит слова Исмаилова «Спорт-экспресс».