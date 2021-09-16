Чейл Соннен объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов отказался менять весовую категорию

Бывший боец смешанных единоборств Чейл Соннен объяснил, почему, по его мнению, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не стал пробовать свои силы в других весовых категориях. По словам Соннена, всё дело в том, что Нурмагомедов был сосредоточен на том, чтобы побеждать в каждом поединке, а в незнакомом весе риск поражения выше.

«Все эти «двойные» чемпионы — это здорово. Но у каждого есть работа, которую надо выполнять. Бойцов помнят не по титулам, не по наследию. Помнят тех, кто выиграл каждый свой бой. Именно это Хабиб и сделал», — цитирует Соннена Sportskeeda.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.