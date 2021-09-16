Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чейл Соннен объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов отказался менять весовую категорию

Чейл Соннен объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов отказался менять весовую категорию
Комментарии

Бывший боец смешанных единоборств Чейл Соннен объяснил, почему, по его мнению, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не стал пробовать свои силы в других весовых категориях. По словам Соннена, всё дело в том, что Нурмагомедов был сосредоточен на том, чтобы побеждать в каждом поединке, а в незнакомом весе риск поражения выше.

«Все эти «двойные» чемпионы — это здорово. Но у каждого есть работа, которую надо выполнять. Бойцов помнят не по титулам, не по наследию. Помнят тех, кто выиграл каждый свой бой. Именно это Хабиб и сделал», — цитирует Соннена Sportskeeda.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021