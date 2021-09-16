Йоэль Ромеро: хочу превзойти Бернарда Хопкинса, который дрался до 51 года

Известный боец смешанных единоборств Йоэль Ромеро рассказал, когда хочет закончить спортивную карьеру. 44-летний ветеран идёт на серии из четырёх поражений подряд. В ночь на 19 сентября Ромеро должен дебютировать в промоушене Bellator, где его соперником будет Фил Дэвис.



«Как долго я хочу соревноваться? Хочу превзойти Бернарда Хопкинса», — приводит слова Ромеро Bleacher Report.



Бернард Хопкинс — прославленный американский боксёр и бывший абсолютный чемпион мира. Хопкинс трижды становился самым возрастным чемпионом мира в истории бокса, выигрывая титулы в 46, 47 и 49 лет, причём в 49 лет Бернард объединил сразу два чемпионских титула. Последний бой Хопкинс провёл в 51 год, проиграв нокаутом Джо Смиту-младшему.

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