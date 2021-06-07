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Йоэль Ромеро: скоро фанаты снова увидят меня, я хочу убивать

Йоэль Ромеро: скоро фанаты снова увидят меня, я хочу убивать
Антон Мозговой
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Боец ММА Йоэль Ромеро поделился ожиданиями от возвращения в октагон. Предполагается, что в августе он проведёт дебютный поединок в Bellator. Он должен был подраться с Энтони Джонсоном на турнире Bellator 258, но не смог выйти в октагон из-за травмы глаза.

«Фанаты смогут скоро меня увидеть. Возможно, в августе, возможно, в весе 205 фунтов или 185. Я хочу драться в обеих категориях. Я хочу пояс в обеих категориях. Я скоро вернусь. Я хочу убивать», — цитирует Ромеро Middle Easy.

Ромеро и Джонсон должны были провести бой в полутяжёлом весе в четвертьфинале Гран-при. Но в итоге Ромеро заменил Хосе Аугусто. Джонсон нокаутировал его во втором раунде и вышел в полуфинал. Там он встретится с россиянином Вадимом Немковым, являющимся действующим чемпионом Bellator. Ромеро может стать запасным на случай травмы одного из участников боя.

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