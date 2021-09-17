Боб Арум осудил Уайлдера, который не поверил наличию коронавируса у Фьюри

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал громкое высказывание Деонтея Уайлдера. Прославленный боксёр заявил, что не верит в наличие коронавируса у Тайсона Фьюри. Напомним, что именно из-за положительного теста Фьюри на COVID-19 его бой с Уайлдером пришлось перенести.



«Я не знаю, во что верит или не верит Уайлдер. Но он должен хотя заинтересоваться тем фактом, что, едва заболев коронавирусом, Фьюри тут же вызвал специальную комиссию. Проверка подтвердила наличие коронавируса у Тайсона. Так что я не понимаю, о чём тут может вообще болтать Уайлдер. Это не тот случай, когда боец просто сказал, что у него проблемы со здоровьем. Я не прошу верить на слово, нужно просто выслушать выводы комиссии», — цитирует Арума BoxingScene.

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