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Боец UFC Карлос Кондит принял решение завершить карьеру

Боец UFC Карлос Кондит принял решение завершить карьеру
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Бывший временный чемпион UFC, американец Карлос Кондит принял решение завершить профессиональную карьеру бойца. Об этом сообщает ESPN US.

Дебют Кондита в смешанных единоборствах состоялся в сентябре 2002 года в бою с Ником Роскорлой в рамках турнира AC 1 в Мексике. Этот поединок завершился в пользу Карлоса сабмишеном в первом раунде.

Последний бой Карлос провёл против соотечественника Макса Гриффина. Он прошёл в июле этого года на турнире UFC 264. В нём Кондит уступил единогласным решением судей.

Отметим, что Карлос начал задумываться о завершении карьеры ещё в 2016 году, однако тогда принял решение всё-таки остаться.

В общей сложности на счету 37-летнего Карлоса Кондита в ММА 32 победы и 14 поражений.

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