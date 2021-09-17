Тим Цзю прокомментировал подписание контракта на бой с Такеши Иноуэ

Австралийский боксёр Тим Цзю прокомментировал то, что его следующим соперником станет японец Такеши Иноуэ.
«Я уже дошёл до стадии, когда мне уже всё равно, с кем сражаться. Я не так давно в этом спорте и хочу воспользоваться любой возможностью, так сказать, запрыгнуть на отплывающий корабль.
Мне без разницы, кто передо мной. Я лишь хочу выйти на ринг. Бой не продлится 12 раундов.
Это может быть мой последний бой в Австралии. Это большой шаг на пути к боям с серьёзными парнями. Мы можем проводить бои и здесь, но главные бои — в США. Вот к чему мы стремимся», — приводит слова Цзю Sydney Morning Herald.
Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермаллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, что такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.
26-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).
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