Тим Цзю прокомментировал подписание контракта на бой с Такеши Иноуэ

Австралийский боксёр Тим Цзю прокомментировал то, что его следующим соперником станет японец Такеши Иноуэ.

«Я уже дошёл до стадии, когда мне уже всё равно, с кем сражаться. Я не так давно в этом спорте и хочу воспользоваться любой возможностью, так сказать, запрыгнуть на отплывающий корабль.

Мне без разницы, кто передо мной. Я лишь хочу выйти на ринг. Бой не продлится 12 раундов.

Это может быть мой последний бой в Австралии. Это большой шаг на пути к боям с серьёзными парнями. Мы можем проводить бои и здесь, но главные бои — в США. Вот к чему мы стремимся», — приводит слова Цзю Sydney Morning Herald.

Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермаллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, что такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.



26-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).