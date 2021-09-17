Фёдор Емельяненко прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова о ринг-гёрлз
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, заявившего о ненужности ринг-гёрлз в смешанных единоборствах. По словам Емельяненко, ринг-гёрлз следует поприличнее одеваться.
«Так сложилось, что девушки носят таблички с номерами раундов. Единственное, поприличнее бы их одевать. Но так мне прямо делать нечего, как думать о них. Проблем и дел с командой хватает. Если кто-то хочет обсудить их, пусть обсуждает», — приводит слова Емельяненко Telesport.
Также Фёдор Емельяненко рассказал, почему не попал в UFC.
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