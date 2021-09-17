«Дана Уайт по-хамски разговаривал». Фёдор Емельяненко объяснил, почему не попал в UFC

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, объяснил, почему так и не стал бойцом UFC. Он указал на хамское поведение президента лиги Даны Уайта.

«Дана Уайт некорректно себя повёл, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт со Strikeforce. Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолете, поговорили. Но у меня уже был контракт.

Если бы я подписал контракт с UFC, Strikeforce подал бы в суд на меня. В итоге я бы не бился ни здесь, ни там, пока шло разбирательство. Это могло длиться годы. На вопрос, готовы ли они выплачивать неустойку, если пойдёт подобный процесс, никто гарантий не дал. Я вообще не понял смысла этой встречи, потому что у меня был действующий контракт. Вадиму Финкельштейну хотелось что-то услышать, какие-то цифры, поэтому он встречу сделал.

Когда я был свободен, Дана Уайт ничего не предложил. У меня появился контракт, мне предложили большие суммы, но смысл? Меня бы просто «потушили» без боёв, и всё», — приводит слова Емельяненко Telesport.



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