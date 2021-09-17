Конор Макгрегор сообщил о своём нынешнем состоянии
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своём нынешнем состоянии. В настоящее время Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в третьем поединке с Дастином Порье в июле 2021 года.
«Откровенно говоря, мне кажется, что я уже могу бить ногой. Но надо слушать докторов и тех, кто помогает мне восстанавливаться.
Я снова на ногах и могу сказать, что это очень приятно — снова встать на ноги. Чувствую, что могу бить ногой, но не хочу торопить события. Доктора не советуют этого делать, но я вернусь. Думаете, меня остановит перелом?» — рассказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Adam's Apple.
На счету 33-летнего Конора Макгрегора 22 победы и 6 поражений в MMA.
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