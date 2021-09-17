Грузинский боксёр, приговорённый к 10 годам тюрьмы в 2018 году, выйдет на свободу

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе, известный грузинский боксёр Автандил Хурцидзе, приговорённый в 2018 году к 10 годам лишения свободы в США, скоро выйдет на свободу, сообщает BoxingScene.



В апреле 2021 года Хурцидзе подавал апелляцию на приговор, которая была удовлетворена. В общей сложности он провёл в заключении более четырёх лет, на протяжении всего этого времени демонстрируя примерное поведение.



Сам спортсмен заявлял, что хочет возобновить спортивную карьеру после выхода из-под стражи. Пока неизвестно, сможет ли спортсмен остаться на территории США или будет депортирован в Грузию.



Напомним, Хурцидзе признали главным силовиком криминального авторитета Раждена Шулаи. В 2018 году его приговорили к 10-летнему заключению.