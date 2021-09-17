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Грузинский боксёр, приговорённый к 10 годам тюрьмы в 2018 году, выйдет на свободу

Грузинский боксёр, приговорённый к 10 годам тюрьмы в 2018 году, выйдет на свободу
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе, известный грузинский боксёр Автандил Хурцидзе, приговорённый в 2018 году к 10 годам лишения свободы в США, скоро выйдет на свободу, сообщает BoxingScene.

В апреле 2021 года Хурцидзе подавал апелляцию на приговор, которая была удовлетворена. В общей сложности он провёл в заключении более четырёх лет, на протяжении всего этого времени демонстрируя примерное поведение.

Сам спортсмен заявлял, что хочет возобновить спортивную карьеру после выхода из-под стражи. Пока неизвестно, сможет ли спортсмен остаться на территории США или будет депортирован в Грузию.

Напомним, Хурцидзе признали главным силовиком криминального авторитета Раждена Шулаи. В 2018 году его приговорили к 10-летнему заключению.

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