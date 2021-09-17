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А. Емельяненко: бой с Джиганом запланирован на ноябрь, но не знаю, состоится он или нет

А. Емельяненко: бой с Джиганом запланирован на ноябрь, но не знаю, состоится он или нет
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал подробности об организации поединка с рэпером Джиганом.

«Бой с Джиганом организовывает НТВ. Но контракта у меня на руках нет. Запланировано всё на ноябрь, но случится или нет, не знаю», — сказал Александр Емельяненко во время прямого эфире в «Инстаграме».

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Всего Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.

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