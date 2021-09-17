Александр Емельяненко сообщил, когда состоится его бой с Владимиром Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что его поединок с Владимиром Минеевым состоится в декабре 2021 года. По словам Емельяненко, бой пройдёт по правилам бокса.
«Бой с Минеевым, скорее всего, будет в декабре. Выступают какие-то бойцы невидимого фронта в бойцовском мире, высказывают мнения. Зачем их пресса спрашивает? Подошли бы, спросили у меня, у Минеева. Это специально сделано, чтобы внести смуту. Я подписал контракт на бой с ним, наш поединок пройдёт в конце декабря. Сейчас у него будет бой с Магомедом Исмаиловым, потом он будет готовиться ко мне. Бой будет по правилам бокса, не знаю, кто предлагал эти правила, но я согласился», — сказал Александр Емельяненко во время прямого эфира в «Инстаграме».
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.
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