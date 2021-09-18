Энтони Джонсон снялся с поединка с Немковым, Bellator найдёт россиянину нового соперника

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон, ныне выступающий в Bellator, снялся с турнира Bellator 268 из-за болезни, сообщает MMAJUnkie. Соперником Джонсона должен был стать российский чемпион организации Вадим Немков. Бой должен был пройти в рамках полуфинала Гран-при Bellator.
Как сообщает источник, в ближайшее время Bellator найдёт нового соперника для Вадима Немкова.
Напомним, в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator Джонсон досрочно победил Жозе Аугусто, остановив соперника во втором раунде. При этом Энтони был близок к досрочному поражению в первом раунде.
Немков в апреле 2020 года победил 34-летнего Фила Дэвиса единогласным решением судей, защитил пояс и оформил себе путёвку в полуфинал Гран-при.
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