Царукян, Смит, Мэнисс и Бакли получили бонусы за выступление на UFC Vegas 37

Арман Царукян, Энтони Смит, Нейт Мэнисс и Хоакин Бакли получили по $ 50 тысяч премиальных за свои выступления на турнире UFC Fight Night 192 (Vegas 37) в Лас-Вегасе.

Все бойцы были премированы за «Выступление вечера», поскольку ни один из поединков не был признан «Боем вечера». Представители UFC объявили имена номинантов на официальной странице организации в «Твиттере».

Напомним, ранее в основном карде победу над соперником из США Кристосом Гиагосом техническим нокаутом одержал российский легковес Арман Царукян.

В главном бою вечера в полутяжёлой весовой категории основного карда встречались 33-летний американский спортсмен Энтони Смит и его 30-летний соотечественник Райан Спэнн. Поединок завершился на четвёртой минуте первого раунда победой Смита после удачно проведённого удушающего приёма.