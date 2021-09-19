Царукян, Смит, Мэнисс и Бакли получили бонусы за выступление на UFC Vegas 37

Арман Царукян, Энтони Смит, Нейт Мэнисс и Хоакин Бакли получили по $ 50 тысяч премиальных за свои выступления на турнире UFC Fight Night 192 (Vegas 37) в Лас-Вегасе.
Все бойцы были премированы за «Выступление вечера», поскольку ни один из поединков не был признан «Боем вечера». Представители UFC объявили имена номинантов на официальной странице организации в «Твиттере».
Напомним, ранее в основном карде победу над соперником из США Кристосом Гиагосом техническим нокаутом одержал российский легковес Арман Царукян.
В главном бою вечера в полутяжёлой весовой категории основного карда встречались 33-летний американский спортсмен Энтони Смит и его 30-летний соотечественник Райан Спэнн. Поединок завершился на четвёртой минуте первого раунда победой Смита после удачно проведённого удушающего приёма.
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