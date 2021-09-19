Смит победил Спэнна сабмишеном в главном бою турнира UFC Vegas 37

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой в полутяжёлой весовой категории основного карда турнира UFC Fight Night 192 (Vegas 37) между 33-летним американским спортсменом Энтони Смитом и его 30-летним соотечественником Райаном Спэнном.

Поединок завершился на четвёртой минуте первого раунда победой Смита после удачно проведённого удушающего приёма.

Для Энтони Смита эта победа стала третьей кряду на UFC, всего на его счету 11 побед при пяти поражениях на промоушене. У его оппонента на UFC – пять побед и одно поражение, а всего в ММА он имеет рекорд 19-7.

Напомним, ранее в основном карде победу над соперником из США Христосом Ягосом техническим нокаутом одержал российский легковес Арман Царукян, а молдавский боец Ион Куцелаба единогласным решением победил Девина Кларка в соглавном бою.