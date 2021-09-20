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Стали известны суммы призовых для российских олимпийцев от Федерации бокса России

Стали известны суммы призовых для российских олимпийцев от Федерации бокса России
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Стало известно, какие призовые от Федерации бокса России получили российские боксёры, завоевавшие медали на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На Олимпиаде в Токио Альберт Батыргазиев (до 57 кг) завоевал золотую медаль, Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) – серебряную, а Имам Хатаев (до 81 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Андрей Замковой (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг) – бронзовые. Батыргазиев был награждён денежным сертификатом в размере 4 млн рублей, Гаджимагомедов – в размере 3 млн рублей, а Хатаев, Бакши, Замковой и Магомедалиева – в размере 2 млн рублей. Личные тренеры боксёров и главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов получили от Федерации бокса России по 1 млн рублей.

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