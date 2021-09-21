Волкановски: третьему бою с Холлоуэем быть

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски уверен, что его ждёт третий бой с экс-чемпионом лиги Максом Холлоуэем.
«В следующем бою с ним я выложусь на сто процентов. Я не стану отдавать хотя бы один раунд. В начале поединка я буду сильнее, чем в прошлый раз, да и в конце тоже. Макс Холлоуэй — отличный боец. Так что нашему третьему бою быть. Холлоуэй выходит и стирает соперников с пути, так что заслуживает быть чемпионом. Стоит отдать ему должное. Но я слишком силён для него. К нашему третьему бою я буду другим зверем», — цитирует Волкановски BJPenn.
Александр Волкановски 25 сентября проведёт поединок с Брайаном Ортегой.
Волкановски дважды побеждал Холлоуэя. Первый бой завершился победой Александра единогласным решением судей, а второй — раздельным решением.
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