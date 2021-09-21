РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Энтони Джошуа — Александр Усик

Телеканал «РЕН ТВ» проведёт прямую трансляцию поединка, в котором примут участие действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.

Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск. Прямой эфир боксёрского вечера начнётся в 22:00 мск. Помимо главного боя турнира, телеканал покажет два боя основного карда: Кэмпбелл Хаттон — Сонни Мартинес и Лоуренс Околи — Дилан Прасович.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.