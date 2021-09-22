А. Тищенко дал прогноз на бой Джошуа — Усик

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

«Я ожидаю интересного боя. Вполне возможно, нас ждёт неожиданная развязка, но, честно говоря, я больше верю в победу Энтони Джошуа. Хотя, безусловно, буду поддерживать Александра. Во-первых, он славянин; во-вторых, мне больше симпатизирует (импонирует. — Прим. «Чемпионата») именно его стилистика ведения боя. Да и как человек он неплох.

Очень бы хотелось увидеть его победу. Но я не вижу, за счёт чего он сможет ликвидировать разницу в габаритах. Думаю, что досрочного завершения боя мы не увидим, всё закончится судейским решением», — цитирует Тищенко «Газета.ру».

