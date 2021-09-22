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Российский новичок UFC рассказал, как Фрэнсис Нганну нанёс ему жёсткую травму

Российский новичок UFC рассказал, как Фрэнсис Нганну нанёс ему жёсткую травму
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Российский боец MMA Альберт Дураев, который недавно подписал контракт с UFC, рассказал, как чемпион лиги в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну нанёс ему жёсткую травму в спарринге.

«Я физически очень ему уступаю. У нас был день спаррингов, и он предложил встать в пару. Я кинулся в ноги, он меня накрыл и хотел уйти за спину. Но я его скинул и до конца продержал внизу, и потом он мне начал предлагать ещё спарринг, а я его избегал.

Но я боялся травмировался, он около 120 кг весит, я — 90 кг. И за две-три недели до моего боя мы опять встали в пару, я двигался, он меня настигал. Он кинул лоукик, у меня будто от мины нога улетела. И я руки поднял, а он ударил мне по рёбрам и жёстко травмировал», — приводит слова Дураева ТАСС.

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