Йоэль Ромеро заработал больше всех на Bellator 266, несмотря на поражение в главном бою

44-летний кубинский боец Bellator Йоэль Ромеро сумел заработать больше остальных спортсменов на прошедшем карде Bellator 266, несмотря на поражение в главном бою от 36-летнего американца Фила Дэвиса. Об этом информирует MMA Fighting.

Бывший претендент на титул UFC Ромеро проиграл Дэвису раздельным решением судей в главном событии Bellator 266, но результат не повлиял на его зарплату. Согласно данным, опубликованным Атлетической комиссией штата Калифорнии, Йоэль получил фиксированное вознаграждение в размере $ 150 тыс. за бой с Филом.

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Что касается Дэвиса, то он стал вторым самым высокооплачиваемым бойцом турнира, заработав $ 100 тыс. Он также получил фиксированное вознаграждение за своё выступление без начисления бонуса за победу.



Нейман Грейси также вернулся домой с выплатой в размере $ 100 тыс. за свой потрясающий нокаут над Марком Леммингером.

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Далее Бен Пэрриш заработал $ 20 тыс. за свою сенсационную победу, нокаутировав очень перспективного бойца Bellator Кристиана Эдвардса. Пэрриш заработал $ 10 тыс. за выступление и ещё $ 10 тыс. за победу.

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