Двалишвили рассказал, что произошло после боя Ян — Стерлинг

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о том, что происходило после первого поединка россиянина Петра Яна и американца Алджэмейна Стерлинга.



«Если говорить о том, что произошло после поединка, Стерлинг был недоволен такой победой. Он бросил пояс и поехал в больницу. Я, его друзья и члены семьи, мы ждали его дома. Когда он вернулся, мы сказали ему, что он должен быть счастлив, сказали, что мы все гордимся им. UFC отправил нам этот пояс. Мы закинули его на плечо Стерлингу, и я сделал это фото. Потому что все мы гордились Стерлингом.



Но люди словно сошли с ума, они говорили столько гадостей. Они говорили гадости Алджэмейну, членам его семьи, его тренерам и друзьям, в том числе и мне. Тогда Стерлинг сказал: «Знаете что, к чёрту всё это, что есть, то есть. Я буду гулять с этим поясом, я чемпион. К чёрту всё, подерёмся с Петром ещё раз», — сказал Двалишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.