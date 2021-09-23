Василий Ломаченко прибыл в Лондон, чтобы поддержать Александра Усика

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории, украинец Василий Ломаченко прибыл в Лондон, чтобы поддержать своего друга, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика перед поединком с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе — британцем Энтони Джошуа. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

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34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.