Дуэль взглядов Усик — Джошуа: украинский боксёр появился в образе Джокера

В Лондоне состоялась финальная пресс-конференция перед боем обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа с украинцем Александром Усиком. Спортсмены приняли участие в дуэли взглядов.
Любопытно, что образ, в котором появился Усик, многие сравнили с Джокером из одноимённого голливудского фильма.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Matchroom Boxing.
Посмотреть фото можно в «твиттере» ESPN.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.
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